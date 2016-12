Under de senaste par åren har Intel kommit med en rad varianter av den kompakta datorn NUC (Next Unit of Computing) där det främst handlar om olika typer av processorer, minnen och flashdiskar.

Nu kommer en variant som är betydligt biffigare än förut vilket ger plats för hårddiskar som är 9,5 millimeter tjocka och rymmer 1 TB. Datorn kommer i ett par olika utföranden där modell D34010WYKH försetts med en Core i3 4010U-processor medan D54250WYKH har en Core i5 4250U-processor.