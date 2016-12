Här ingår kamera, högtalartelefon och en hubb för att koppla in större skärmar. Tanken är att man ska kunna ansluta systemet till en vanlig dator men Logitech betonar att man även kan använda sig av mobiltelefoner och surfplattor samt konferera via en lång rad olika tjänster. Visserligen tillhandahåller Logitech en egen konferenstjänst, Lifesize UVC Clearsea men allt ska även fungera via tjänster som Skype, Lync, Jabber och Webex.

Conferencecam CC3000e är prissatt till cirka 8 000 kronor.