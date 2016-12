För ett par år sedan köpte Dell företaget Wyse vars huvudinriktig är tunna klienter och har sedan dess anpassat produkterna på olika sätt. Ett exempel är det projekt som tidigare gick under namnet Ophelia och nu börjat säljas i Sverige under namnet Wyse Cloud Connect.

Det handlar om en liten apparat som stoppas in i skärmar och tv-apparater via hdmi-utgången och sedan gör det möjligt att komma in i en webbaserad tjänst som bygger på Android.

Härifrån kan man sedan arbeta med olika företagstjänster via den koppling som Dell gjort till företagets molntjänster där man stöder virtualiseringstjänster från både VMware, Citrix och Microsoft.