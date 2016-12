HP:s första skrivare som certifierats för Mopria är Color Laserjet Pro MFP M476. Den har stöd för Android 4.4 Kitkat som har försetts med en utskriftsknapp för de skrivare som stöder den nya standarden.

Den nya Laserjetserien klarar att skriva ut både via trådlösa nätverk och telefoner som kopplas in via nfc. Dessutom har den en inbyggd webbläsare vilket gör att den kan skriva ut filer som ligger på tjänster som Google Drive, Box eller Microsofts Onedrive.