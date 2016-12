Med ett pris på en dollar per GB tror Micron dessutom att man har branschens mest prispressade produkt, åtminstone på serversidan. M500DC klarar att läsa 425 MB per sekund medan den har en skrivhastighet på 375 MB per sekund.

Micron Technologys konsumentprodukter säljs under namnen Crucial och Lexar och på produktionssidan har man ett nära samarbete med Intel. De båda företagen etablerade 2006 bolaget IM Flash Technologies för tillverkning av flashminnen av typen nand.