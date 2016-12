Molnserver.

Det har gått fem år sedan HP inledde en bredare satsning på molntjänster och så sent som för ett år sedan såg det ut som om företaget fått ordentlig fart på utrullningen. HP har under det senaste året kommit med en rad nya komponenter i det stora molnbygge som man lovat att investera en miljard dollar i under två års tid. Här ingår Openstack-baserade tjänster till 20 av företagets 80 datacenter.

Till tidningen New York Times säger nu molnchefen Bill Hilf att en kursändring är på gång där man i princip ger upp tanken på att konkurrera med Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google kring publika infrastrukturtjänster i molnet.