(CS/Las Vegas)

EMC har under veckan samlat 14 000 tekniker till företagets stora mässa i Las Vegas. Naturligt nog ligger mycket fokus på att lagringssystemen blir allt mer kraftfulla men på årets event är det tydligt att det traditionstyngda bolaget på allvar tagit till sig ny teknik, som flashdiskar.

– Bara ett år efter att vi lanserade flashsystemet Xtremeio har det blivit en miljardaffär för oss och därmed vår mest framgångsrika produkt hittills, säger Guy Churchward, chef för EMC:s division Core Technologies.



Flashgenombrottet har gått mycket fortare än vi trodde



Nu kommer Xtremeio i ett kraftigt uppbiffat utförande som går under smeknamnet The Beast, men officiellt heter version 4.0, där det flashbaserade lagringsutrymmet ökas från 120 till 320 TB. Även i serien Data Domain utökas möjligheten att köra flash i nya versionen 9500 som EMC uppger ska vara 1,6 gånger snabbare jämfört med de flesta konkurrerande system eftersom den klarar att överföra 58 TB per timme.

– Flashgenombrottet har gått mycket fortare än vi trodde tidigare och i år kommer nog tio procent av de system vi säljer i Sverige att bygga på flash, en teknik som vi tror kommer att bli standard om fyra år, säger Magnus Backman, teknikchef på EMC som befinner sig i Las Vegas tillsammans med ett hundratal av företagets kunder.



Magnus Backman är förvånad över hur snabbt flash har slagit igenom.