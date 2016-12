Zero day kallas de sårbarheter som ännu inte utnyttjats och som därför kan passera säkerhetssystemen. De är helt enkelt inte svartlistade ännu. Och det är också en lukrativ marknad, konstaterar han.

Just ransomwareattacker har blivit ett gissel. Och när en trojan identifierats och stoppat så är det ett ögonblicks verk att skapa en ny variant.

Någon plockar upp det, stoppar in det i sin dator och viruset är planterat. Många virus tar tid på sig innan de upptäcks – för många företag tar det månader innan ett intrång upptäckts.

– I dag arbetar vi linjärt. Vi identifierar ett hot, vi tar bort det och vi svartlistar. Samma sak om och om igen. I stället måste vi se till att informationen hela tiden förs tillbaka in i systemet. Produkterna måste själva lära sig hur det funkar och kunna utbilda sig själva, det som kallas machine learning, säger Christoffer Callender.

Fakta

Next Generation Threats 2016 - The Future of Protection