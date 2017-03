Jodå, vi fortsätter att falla för nätfiskarnas lurendrejeri. Fortfarande öppnas 30 procent av alla meddelanden som de skickar och runt 12 procent av mottagarna klickade på en bilaga eller en länk som de inte borde klickat på, enligt årets stora rapport över säkerhetsincidenter i världen som Verizon släppte i våras. Det är rentav värre än året före då 23 procent av användarna öppnade bedragarmejlen.

Och det här är illa – inte minst för att det är på framför allt detta sätt som ransomware, gisslanprogram som låser din dator eller mobil, sprids, säger Stu Sjouwerman som är vd på Knowbe4, ett företag som just arbetar med att höja säkerhetsmedvetandet ute på företag, till vår amerikanska systersajt CSO.

Stu Sjouwerman talar om sju dödssynder som gör att vi låter oss luras – nyfikenhet , artighet , godtrogenhet , girighet , tanklöshet , blyghet och apati.

Här är de fem knep som oftast går hem enligt de experter CSO talat med:

1. Men det såg ju officiellt ut...

Användare är betydligt mer vaksamma när de får mejl där ämnesraderna innehåller ord som presentkort eller något relaterat till sociala medier än om innehållet verkar vara jobbrelaterat enligt en undersökning från Wombat Technologies.

Men garden sänks när mejlen ser officiella och arbetsrelaterade ut och har ämnesrader som "faktura bifogad", "här är filen du behövde" eller "ta en titt på detta cv".

Enligt undersökningen öppnade 28 procent ett mejl där ämnet var att mejlens lösenord brådskande behöver bytas.

– De flesta tittar inte så noga på var mejlet kommer ifrån, de klickar på det och deras dator blir infekterar eller tas över av någon annan, säger säkerhetsexperten Ronald Nutter som skrivit boken The Hackers Are Coming, How to Safely Surf the Internet.

Han råder alla som skickar filer till olika partner eller underleverantörer att använda sig av ett säkert filöverföringssystem så de kan vara säkra på var filen kommer ifrån och att den granskats.

Speciellt ska alla rödljus blinka när en fil begär att användaren ska aktivera makron. Det kan leda till att systemet tas över.

