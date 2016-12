Felet bakom det omfattande haveriet låg inte i själva journalsystemet, Cambio, utan berodde i stället på en säkerhetsuppdatering från Microsoft visar incidentrapporten som kom i dag.

Uppdateringen triggade i gång en kedja av händelser som i slutänden innebar att namnuppslagningen fördröjdes 4,5 sekunder när en användare försökte logga in, det ledde i sin tur till fördröjningar och minskade kapaciteten att hantera flera inlogg drastiskt. Och när inloggningen tog för lång tid avbröts den.

Konsekvensen blev att användarna inte kunde skriva in något i journalerna. Däremot kunde de öppna dem för läsning via läskopior. För att kunna arbeta fick personalen helt enkelt använda sig av papper och penna. Först nu en månad senare har man hunnit ikapp och fört in pappersanteckningarna i journalerna.

– Ja, det har precis blivit klart, säger Johan Lindqvist, tillförordnad it-direktör i Landstinget i Uppsala län.

Han konstaterar att det tog tid innan felet lokaliserades eftersom det berodde på en stor mängd faktorer som kombinerades.

– Men arbetet med det här har gett oss många nya impulser och nya utropstecken.

I incidentrapporten finns också en lista över de lärdomar som gjorts och vilka åtgärder som behöver göras på längre sikt. En sådan sak är att bättre analysera effekterna av exempelvis Windows säkerhetsuppdateringar innan de körs ut. En annan att utöka tillgängligheten till testmiljöer.