Med drygt 256 miljoner kronor per år ligger bolaget på en årlig kostnad som är 60 miljoner lägre än det näst billigaste alternativet, CGI, på 317 miljoner. Tietos anbudspris var 332 miljoner och HCL:s låg på 337 miljoner kronor.

Utöver det numera HCL-ägda Volvo IT stod kampen för Evry mot de sedvanliga nordiska kombattanterna CGI och Tieto.

Totalt omfattar upphandlingen it-arbetsplatser, server- och applikationsdrift av lokala system och support åt 18 fackförvaltningar, 14 stadsdelsförvaltningar, 17 bolag och en stiftelse som tillsammans har över 22 000 medarbetare. I dag hanteras 23 000 användarkonton och 15 000 datorer inom ramen för nuvarande avtal.

Avtalet löper fram till 2024 och kan sedan förlängas i ytterligare sex år, två år i taget.

Volvo IT:s avtal löper ut i december 2018 och tanken är att införandet av den nya it-servicen ska ske under 2017 och 2018.

När planeringen för den nya upphandlingen gjordes tog man också, enligt tidigare cio:n Anette Holm, höjd för eventuella överklaganden eftersom det är vanligt vid så här stora affärer.

Volvo IT tog hem avtalet för sju år sedan och då var det just i konkurrens med EDB, dåvarande Evry. Nu är rollerna omvända när Evry klår HCL som numera äger Volvo IT.

Indiska bolag som HCL har det svårt att slå sig in i den offentliga sektorn. I en intervju med CS konstaterade HCL:s Nordenansvarige Pankaj Tagra förra året att den här upphandlingen var oerhört intressant.

Det avtal som Volvo IT har i dag omfattar också skolorna men den delen upphandlas separat. Det är ett resultat av den kritikstorm från skolorna som bröt ut efter den förra upphandlingen där administration och skolor stod med samma avtal.

Det visade sig rätt snart att det som fungerade för administrationen inte fungerade för pedagogiska syften och dessutom blev det dyrt för skolorna.

Ann Hellenius sa till CS förra året att det nu i nästa generationens outsourcing är viktigt att få ett it-stöd för skolan som fullt ut är anpassat till den verksamheten.