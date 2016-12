Vana storhandlare har ofta en rutt fastslagen när veckans mat ska införskaffas. En inköpslista skrivs efter varornas placering i butiken för att effektivisera tiden i butiken. Ett välbeprövat knep som livsmedelskedjan Ica nu vill digitalisera.

Men det är bara ett av stegen som Ica tar för att deras butiker ska hålla sig i framkant av den digitala utvecklingen. Med hjälp av en ny funktion i appen Ica Handla ska kunderna få hjälp att hitta sina varor i den labyrint av hyllor och gångar som finns i butiken. För att hitta rätt vara är inte alltid så lätt har det visat sig.

– Vi har frågat våra kunder vilka problem de upplever som störst i butiken, och det som leder problemligan är att hitta varan. Det kan vi åtgärda genom att framför allt optimera analogt, i butiken, med skyltar och personal. Men också digital. Vi testar att doppa tån i ny teknik för vi tror att det finns en kundnytta med att gräva i det här området, säger Nikko Harrison, kanalägare för Ica Handla och tjänsten Hitta vara.

Vad det hela handlar om är en digital karta över butiken som pekar ut var till exempel havregrynen står. Är det bland mjölprodukterna, eller är det vid flingorna? På denna digitala karta märks butikens olika avdelningar ut, som mejerihyllorna, frysdisken eller hushållsprodukter. Men också gångnummer, nödutgångar och viloplatser.

Tanken är att alla Ica-handlare i landet ska få en egen digital karta över sin butik. Men i och med att alla handlare är sin egen herre och bestämmer över sin egen butik har utmaningen legat i hur de ska hitta en enkel lösning som fungerar för alla. Det finns inga centrala system där en enkelt skulle kunna ta fram en karta.

– Det enda vi hade var varje butiks planritning som blir till en digitalt producerad karta som sedan fylls med digitala funktioner, säger Nikko Harrison.

15 butiker är redan i dag uppkopplade mot tjänsten och har kartor färdiga att hämta i appen. Först ut att testa produkten har Maxi-butikerna varit, men ett par Kvantumbutiker har också hakat på tåget. Och det beror framför allt på utrullningen av en annan kanal, Mitt Ica-terminalen, där just de butikerna varit först ut.

Vilket leder oss in på hur kunderna kan använda sig av kartorna. Det finns två sätt, dels via appen men också via terminaler som står utplacerade i butiken där kunder på tillfälligt besök kan leta upp varor de inte hittar.





Lösningen är tvådelad, utvecklarna av tjänsten har varit tvungna att balansera två olika användargrupper: butikskunderna och handlarna. Den var tvungen att vara tillräckligt detaljerad för att kunderna skulle komma så nära varan som möjligt. Men eftersom det är de anställda i affären som ska skanna in alla produkter handlar det också om vad de mäktar med.

Resultatet blev en indelning efter så kallade formatkategorier bestående av 330 grupper. Vilket också ska underlätta när kartan ska uppdateras, när butiken bygger om. Det går alltså att söka på ketchup, men inte Heinz eller Felix.

Mjukvaran som ligger till grund för både den interna plattformen och appen har tagits fram av livsmedelskedjan själva. Gränssnittet har utvecklats med inspiration från verktyg som kedjans anställda använder redan i dag. Till exempel är det reklamavdelningen i Kungälv som ritar upp de digitala kartorna. Där är de vana vid att jobba i Photoshop och Illustrator,

– Vi har försökt efterlikna den miljö reklamarna ofta arbetar i. De börjar med att ladda upp en planritning och sätter en skala. Därefter kalkylerar de av väggarna, och detta är något som måste göras manuellt för varje butik. Det tar ungefär tre timmar att göra en hel karta, hela tiden i dialog med handlaren. I nästa steg stoppar vi in interiörer, var gångar finns och så döper vi dem med nummer, säger Erik Rise, projektledare och verksamhetsutvecklare på Ica Sverige.