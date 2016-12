– Det är ett modernt webbaserat system där de som är ansvariga för att lämna in uppgifter – exempelvis studie- och yrkesvägledare och tjänstemän ute i kommunerna – kan göra det direkt genom att logga in i systemet via webben. Nu har vi fått lösa det genom att bygga till sådana moduler och inhämta uppgifter via filer och mejl som sedan importeras och registreras manuellt hos antagningskansliet.

Hon pekar också på att Göteborgs system har utvecklats nära användarna.

– Det har varit ett tajt arbete mellan antagningskansliet och utvecklarna och det märks.

I somras beslutade därför de båda kommunförbunden med sammanlagt 39 kommuner att börja samverka kring gymnasieantagningen.

Av beslutsunderlaget framgår att systemet tagit sex år att utveckla och kostat Göteborgskommunerna mellan 15 och 20 miljoner kronor men att man räknar med att en samverkan skulle gynna bägge parter och öka kvaliteten i antagningen.

I första hand handlar det om att Stockholmsregionen använder sig av samma system som de i Göteborgsregionen – men det handlar också om att vidga samarbetet till att handla om sådant som erfarenhetsytbyte och kunskapsöverföring.

Dessutom ska man verka för att alla system ska hålla sig till en och samma nationella standard.

– Det importeras uppgifter in i vårt system som sedan ska ut i gymnasiesystemen och det är inte alltid det flyter på som det borde.

I underlaget till beslutet framgår att man visserligen räknar med en implementeringskostnad på dryga två miljoner för Stockholmskommunerna.

Formerna för den fortsatta samverkan tas det beslut om före juni nästa år, enligt Charlott Rydén.