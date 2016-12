Visma och Izettle har inlett ett samarbete i Sverige kring betalningsprocesser för små och medelstora företag. Genom en integration mellan Visma Eekonomi och Izettles produkter ska småföretagen kunna slutföra sina affärstransaktioner redan direkt efter köp i butiken eller på väg hem från en kund. De ska inte längre behöva lägga in transaktionerna manuellt i sitt bokföringsprogram, utan de matas in automatiskt och man kan se status på sina konton i realtid.

Teknikhuset tar beslut i Obbola

SCA Obbola tar hjälp av Teknikhuset med konsulttjänster kring förvaltning och vidareutveckling av sin beslutstödplattform. SCA Obbolas beslutstödslösning baseras på Microsoftteknologi, en plattform som Teknikhuset har lång och bred erfarenhet av.

– Förutom att förvalta befintlig beslutstödslösning kommer Teknikhuset hjälpa SCA att dra nytta av nya moderna verktyg och tekniker för att underlätta och förbättra verksamhetsstyrning och analys. I en processindustri som vår är behovet av att tillgängliggöra data för verksamheten en viktig konkurrensfördel, säger it-chef på SCA Obbola.

Cisco prisade glada partner

Under Cisco Partner Summit Awards fick ett flertal svenska bolag ta emot priser. Enligt Cisco var det innovativa lösningar, framgångar genom en arkitekturledd strategi, strategiska resultatfokuserade affärsinitiativ och tillvaratagande av nya möjligheter och tillvägagångssätt som skulle uppmuntras.

Cygate tog hem priset Architectural Excellence Security Partner of the Year tack vare följande: ”Med långt över 50 procents tillväxt på årsbasis är det en fröjd att få jobba med Cygate och vi ser fram emot större framgångar kommande år.”

Dessutom prisades Atea som Architectural Excellence Data Center Partner of the Year och TDC som Services Partner of the Year.

– Det är en ära för Cisco att få arbeta med några av norra Europas bästa kanalpartners. Tillsammans förändrar vi it-landskapet och gör det möjligt för kunderna att differentiera sina affärsstrategier, säger Ciscos vd Niklas Andersson.

Malmökonsult intar huvudstaden

Malmöbaserade konsultbolaget Stratiteq, med cirka 100 anställda, öppnar kontor i Stockholm. Inledningsvis har fyra nyckelmedarbetare rekryterats. Dessutom ska två personer från verksamheten i Malmö engageras i försäljning och leverans med Stockholmskontoret som bas. Totalt hoppas man ha ett tiotal medarbetare anställda under 2017.

Bolaget uppger att flera av dess namnkunniga kunder finns i Stockholmsområdet. Det ger även en möjlighet till att samarbetet med Microsoft kan intensifieras.

IP-Only bygger i Fibermanland

Operatören IP-Only har tecknat ett nytt samverkansavtal kring fiberutbyggnad med Södermanland, vilket innebär Länsstyrelsen i Södermanland och Regionförbundet Sörmland. Samarbetet innebär också att Södermanland informerar kommuner om avsiktsförklaringen och hur man effektivt kan underlätta utbyggnad av fiberinfrastruktur.

– Som ett av få län i Sverige ökar Södermanland sin befolkning på landsbygden. Vi vill fortsätta den här positiva utvecklingen och anser det vara väldigt viktigt med tillgång till snabbt bredband för att människor ska kunna bo och verka på landsbygden. Vi vill bli fler uppkopplade, och alla är välkomna, säger Jan Petersson, bredbandskoordinator på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

IP-Only har dessutom tecknat ett kommunalt inte alltför långt därifrån, i västmanländska Kungsör.

– Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med IP-Only med ambitionen att tillsammans fortsätta digitalisera Kungsörs kommun. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband, säger Claes-Urban Boström, kommunchef på Kungsörs kommun.

CAG bygger fackligt intranät

CAG Mälardalen har vunnit LO:s upphandling om utveckling av ett nytt intranät, med vilket organisationen vill effektivisera sina arbetsprocesser. Den 9 november presenterades ett förslag och nu går processen in i implementeringsstadiet. Det nya systemet baserat på Microsoft Office 365 byggs funktion för funktion och i december väntas det första delmomentet tas i bruk.

– Dagens intranät innebär helt nya sätt att arbeta på. Det är roligt att arbeta med en kund som verkligen vill förändra sin verksamhet och förstår möjligheterna med dagens it-system, säger CAG Mälardalens vd Tomas Täuber.

– Vi är väldigt nöjda med förslaget på intranätslösning. Vi har haft en god dialog och CAG har förstått våra behov. Nu ser vi fram emot att ta vårt nya intranät i bruk. Extra spännande är intranätets yammerfunktion som kommer att göra det enklare att samarbeta, dela kunskap och engagera alla i hela företaget, säger Monica Sparrman, enhets- och personalchef på LO.