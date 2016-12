Google drar in två miljarder dollar, drygt 18 miljarder kronor, på sina Pixeltelefonerna bara i år enligt en rapport från Morgan Stanley som Business Insider tagit del av. Och under nästa år väntas Pixel dra in ytterligare 3,8 miljarder dollar, nästan 35 miljarder kronor.

Totalt beräknas tre miljoner exemplar ha sålts före årsskiftet.

Och det är goda nyheter för Google även om det inte är i närheten av de 45,5 miljoner Iphones som Apple beräknas sälja under det sista kvartalet i år. Det genererar intäkter på svindlande 28 miljarder dollar, nästan 258 miljarder kronor.