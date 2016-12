– Precis som Handelsbanken, ser vi att fler banker är i process med att införa moderna kärnbanksystem för att stå bättre rustade att möta kundernas förväntningar av en mer personlig och digital upplevelse. De avtal som vi har ingått på nästa generation kärnbank- och betalningslösningar bekräftar att vi har mycket konkurrenskraftiga lösningar. Detta ger oss en solid grund för fortsatt nordisk tillväxt under många år framöver, säger Wiljar Nesse, Evrys koncerndirektör för Financial Services.

Konsultbolaget Evry fortsätter skörda norskt bankguld. Den här gången är det Handelsbanken Norge, med vilken bolaget har tecknat ett fem- plus tvåårsavtal som beräknas vara värt 700 miljoner norska kronor. Det som ingår är dels leverans av nästa generation kärnbank- och betalningslösningar, men även andra bank- och drifttjänster, korttjänster samt print- och informationstjänster.

DGC rullar in i Östergötland

DGC har vunnit Östgötatrafikens upphandling av datakommunikationstjänster. Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Det handlar om att leverera datakommunikationstjänster till Östgötatrafikens cirka 50 verksamhetsställen.

– Vi fortsätter att vinna fler upphandlingar inom offentlig sektor. Prestanda och hög tillgänglighet var prioriterade områden i Östgötatrafikens upphandling. Jag ser fram emot att vi ska leverera just detta till ytterligare en ny kund, säger Mattias Wiklund, försäljningschef och vice vd för DGC.



Cybercom bygger mediamoln

Finska mediekoncernen Alma Media tar hjälp av konsultbolaget Cybercom och dess Passionate Support for AWS för underhåll av sin molnplattform. Avtalet löper tills vidare och inkluderar supportjour, infrastruktur och design av AWS-miljöer samt implementering.

– Utvecklingen av digitala medietjänster är fortfarande stark och en ständigt pågående process. Effektivt och agilt utnyttjande av molnplattformar öppnar upp nya möjligheter för våra varumärken inom medie- och servicetjänster. Cybercom har utmärkt kompetens inom molnplattformar och vi litar på deras förmåga och erfarenhet som tjänsteleverantör av AWS, säger Simo Syrjänen, teknikchef på Alma Media.



Proact svidar om Gant

Klädföretaget Gant har förnyat sin it-infrastruktur med hjälp av Proact. Gant, som har huvudkontor och koncernens gemensamma it-funktion i Sverige, har tidigare infört en virtualiserad miljö i sina datacenter, baserat på mjukvara från VMware. Nu tar man ett steg till och förnyar it-infrastrukturen med utrustning som levererats av Proact, tillsammans med rådgivning och support.

– Vi har nu en miljö som är helt redundant, vilket ökar tillgängligheten för våra system och gör affärsverksamheten mindre sårbar. Samtidigt har driften förenklats och vi kan arbeta effektivare, säger Kenneth Karlsson, chef för global it-infrastruktur på Gant.



IP-Only bygger kraftfiber i Skåne

IP-Only och Öresundskraft gör gemensam sak med ett nytt samarbetsavtal. För IP-Only innebär det att man satsar 100 miljoner kronor på fiberutbyggnad i Helsingborgs landsbygd. Med det nya avtalet säkerställer parterna att man långsiktigt kommer att samarbeta kring digitala samhällstjänster. Det betyder konkret att den som ansluter sig till IP-Onlys fiberinfrastruktur också kommer kunna ta del av alla de digitala samhällstjänster som erbjuds i Öresundskrafts öppna stadsnät.

– Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med IP-Only då vi båda har ambitionen att digitalisera Helsingborg med omnejd. IP-Onlys och vårt samarbete har en tydlig ambition att alla medborgare bör ha goda möjligheter att använda sig av digitala samhällstjänster. Tillsammans kan vi nu skapa förutsättningar att även invånarna på landsbygden i Helsingborg kan ta del av dagens och morgondagens digitala samhällstjänster, säger Anders Östlund, koncernchef på Öresundskraft.



Svensk skyltning tog priset

Clas Ohlsons digitala skyltning i Mall of Scandinavia har fått pris vid branschorganisationen Daily Digital Out Of Homes stora gala i London. Det svenska bidraget involverar utöver Clas Ohlson även Smart Media Solutions, NEC och Smartsign.

Den digitala skyltningen, som juryn utsåg till branschens bästa, har utvecklats för att känna av när en kund närmar sig Kärchers fönstertvätt. Då visas ett anpassat budskap upp, och om kunden sedan plockar upp en produkt visas direkt en instruktion om hur man bäst går tillväga för att testa fönstertvätten på en glasruta intill.

− Vi jobbar ständigt med nya sätt att inspirera våra kunder och så kallad digital signage är ett väldigt spännande område där vi ser att det finns potential att ge kunden ytterligare service och höja butiksupplevelsen. Att vi får ett sådant här pris är ett kvitto på att vi tar steg i rätt riktning, säger Anna Ingmarsson, chef för marknadskommunikation på Clas Ohlson.



Distdubbel för Smartsign

Svenska digitala skyltningsföretaget Smartsigns europeiska resa fortsätter, inte bara med ovan nämnda pris i London. Bolaget har dessutom knutit till sig två nya distributörer till sitt europeiska nätverk. I England samarbetar man numera med Exertis och i Nederländerna med mer nischade Van Domburg Partners.

– Det känns väldigt roligt att få arbeta med Exertis som är mycket framgångsrika i försäljning av lösningar för digital signage. Vi har valt en mycket erfaren och professionell partner som redan genererat många möten och kontakter, säger Dan Arrias, försäljningschef på Smartsign och säger följande om sin nya nederländska kompis Van Domburg Partners.

– Det är en väldigt duktig distributör som hittar rätt lösningar till varje kund. De är kunniga och bra på det de gör och det känns väldigt kul att få jobba med dem.