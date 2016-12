SJ:s snabbtåg har rullat på landets järnvägar sedan 1990. Ungefär 15 år senare, alltså 2005, inleddes arbetet med att utrusta samtliga vagnar med trådlös internetuppkoppling. I somras var det återigen dags för en omfattande uppgradering. Nu har samtliga 36 tågset utrustats med nytt nätverk för snabbare och stabilare surf under resan. Alla passagerare ska alltid ha tillgång till en överföringshastighet minst en Megabit.

– Det gamla nätverket var en flaskhals där signalen blev svagare ju längre ifrån bistron resenären kom. I sämsta fall hade de ingen signal alls, säger David Nilsson, koncept- och produktchef för X2000, till Computer Sweden.

I den tidigare lösningen gick datatrafiken genom elnätet. Vilket betyder att resenärernas surf gick genom närmare 30 år gamla elledningar och åtta antenner på bistrovagnens tak, berättar David Nilsson. Projektet att byta alla nätverk inleddes i somras och stod färdigt för två veckor sedan. Att borra hål för nya kablar och bygga koppel mellan vagnarna samt installera ny utrustning har kostat strax under tio miljoner kronor – omkring 277 000 kronor per tågset. Ett arbete som teknikerna behövt utföra under tidspress säger David Nilsson.

– Vi har varit tvungna att ställa in trafik för att få tillgång till tågseten. Nu är de nya nätverken klara och vi har utökat kapaciteten så att man ska kunna streama film hela vägen mellan Stockholm och Göteborg. Även på Viaplay och Cmore, som kräver lite mer än Netflix.

Med det nya nätverket kommer passagerare fortfarande få 200 megabyte, MB, att surf med i full hastighet. När den potten sedan tar slut minska hastigheten till en megabit, 1 Mbit, från tidigare 0,5 Mbit.