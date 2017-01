Notan för Note 7: 150 miljarder kronor

Kanske var det hetsen att skapa en riktigt tunn mobil som låg bakom jättefiaskot med Samsungmobilen Galaxy Note 7. I början av hösten, bara några veckor efter lanseringen, kom rapporter om exploderande mobiler och Samsung stoppade tillfälligt försäljningen. Men problemen eskalerade och det slutade med en fullskalig återkallning av alla Note 7-mobiler. Efter det började även ersättningsmodellerna att fatta eld och produktionen stoppades helt. Enligt uppgifter kostar fiaskot nära 150 miljarder kronor i uteblivna intäkter och lämnar efter sig ett skadat varumärke. Allt för att telefonen troligen var så tunn att batteriet helt enkelt inte hade plats att svälla vilket kan ha lett till punktering och läckage av brandfarliga vätskor.

Tog åtta års arbete och blev en miljard för dyrt

Nja, det kanske är orättvist att säga att Försvarets stora SAP-projekt, Prio, gått snett just i år. Misstagen gjordes tidigare i processen. Bland annat kördes det hela i en projektorganisation men efter att ha tagit del av erfarenheter i Norge och Danmark lades det över i linjeorganisationen. Efter åtta års arbete gick projektet till sist i mål i år.



Kanye Wests korståg mot Pirate Bay blev ett magplask

Det gäller att ha tungan rätt i mun när man sysslar med sociala medier. Den erfarenheten blev dyrköpt för Kanye West. Han blev rasande när hans album The Life of Pablo hamnade i topp som mest piratkopierat album på The Pirate Bay och kopplade in jurister. Men när han lade upp en bild på sin dator på Twitter för att visa vilken musik han lyssnade på glömde han att flikarna i webbläsaren syntes och där låg The Pirate Bay och en piratversion av mjukvarusynten Xfer Serum. Hoppsan...