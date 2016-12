För drygt fem år sedan var det lagringsmarknaden som gick som tåget med tillväxttal som aldrig verkade avta. I dag har den tillväxten stagnerat, men istället kan man notera en gryende tillväxtboom på marknaden för backupmjukvara.

En rapport från analysföretaget IDC visar att marknaden som kallas PBBA, puropose-built backup appliance, fortsätter visa stabil tillväxt varje år. 2015 omsatte marknaden 3,3 miljarder dollar. 2020 beräknas den ha vuxit till 4,1 miljarder dollar, och trenden är tydlig. Medan hårdvaran blir både kraftfullare och billigare så fortsätter mjukvaran att växa stadigt intäktsmässigt. I fjol stod mjukvaran för 35 procent av lagringsföretagens totala intäkter. Om fem år beräknar IDC att mjukvarans del av den totala kakan utgörs av nästan hälften, 45 procent.

Läs också: Veeam blir Peter Källviks fjärde etableringsresa – ”ett bolag som är väldigt aggressivt”

Och att det är på mjukvarusidan som tillväxten sker har så klart noterats av många av branschens tidigare lagringsprofiler, som nu har valt att gå till backupmarknaden, som skulle kunna beskrivas som en kusin till deras tidigare spelplan. Bolag som exempelvis Commvault, Veeam och Veritas har samtliga plockat in sina lokala chefer från lagringsvärlden.

Gustaf Wiklund, som i höstas tog över som Nordenchef på Commvault, har ett förflutet på lagringsjätten EMC, som förvisso också är en av de viktigare spelarna på backup-marknaden. Han säger så här om vad som lockade med backupvärlden och Commvault.

Gustaf Wiklund, Nordenchef på Commvault.



– För min del var det utifrån vart marknaden är på väg. Företagen ser över sin it lite annorlunda nu. Tidigare har backup mer varit ett nödvändigt ont, men nu när man flyttar sin it ut i molnet är det en annan sak. När man samtidigt måste fokusera på kärnverksamheten behöver man värna om sin it på ett helt annat sätt. I princip alla it-chefer tittar nu på att någonting borde vara ute i molnet och om bolagen vill kunna göra något vettigt av sin information kan vi göra det mer modernt och lättare att hitta. Har man riktigt bra koll på sin data kan använda det i nya typer av affärer, säger han.

Och det är just molnets intåg som driver på, och Gustaf Wiklund säger att han kan se tydliga paralleller mellan hur de båda marknaderna tar fart.

– Lagringsmarknaden för fem år sedan handlade om att ge kunderna olika möjligheter. Det är ungefär där man är idag i molndiskussionen när man ska få kunderna att välja plattform. Men med flytten till molnet måste man också hjälpa kunderna att flytta datan under kontrollerade former. Det var en av de saker som lockade mig. Dessutom tillkommer det även en hel del nya regler och förordningar nu som ger både möjligheter och problem.

Läs också: Amazon tokdumpar lagringspriser – nu blir det nytt priskrig i molnet