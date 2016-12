Arbetsgivarorganisationen It- och telekomföretagen har letts av Anne-Marie Fransson de senaste tio åren.

– Vi är en relativt ung bransch som hela tiden är under stark förändring. Med David som ny förbundsdirektör får vi en kraft som har en mycket bred erfarenhet från både it och telekom och från arbetsgivar- och branschfrågor. Han har förmågan att kunna driva viktiga frågor för att stärka och utveckla branschen och vårt bidrag till samhällets utveckling, säger Staffan Hanstorp ordförande i It- och telekomföretagens styrelse i ett uttalande.

David Mothander, som tillträder den nya tjänsten senast den 1 april 2017, säger i ett pressmeddelande:

– It- och telekomföretagen och dess medlemmar är en stark kraft och en viktig röst i den digitaliserande omvälvning av hela vårt samhälle, inklusive arbetsmarknaden, som just nu pågår.

Anne-Marie Fransson fortsätter sin tjänst som vice vd för Almega, som är moderorganisationen.