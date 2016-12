Byter Evry mot Dizparc

Tidigare i veckan skrev vi om att flera tunga namn väljer att lämna Evry. Inte helt oväntat gör de som tidigare Systeamprofiler och ansluter till det nya bolaget som dragits igång, ett bolag som först hette Zparc men numera döpts om till Dizparc.

Än så länge har det nya gänget etablerat verksamhet i Jönköping, Umeå och Värnamo, och under första kvartalet 2017 räknar man med att öppna ett kontor i Stockholm.

Läs också: Spelbossen på en egen nivå i löneligan – så mycket tjänade 200 it-profiler

Dizparc, som vid årsskiftet räknar med att ha ett 50-tal anställda, har nu valt att dela in Sverige i två regioner. Och den senaste rekryteringen, Systeams tidigare regionchef Per Bråkenhielm, kommer att leda verksamheten i södra Sverige. Den norra verksamheten kommer att ledas av Fredric Arvidsson, och den senare kommer dessutom under det nya delade ledarskapet att ha ett fortsatt ansvar för vissa gemensamma funktioner i företaget.



Per Bråkenhielm.

– Vi har haft en väldigt stark start. Att vi nu delar verksamheten i två regioner ser jag som en naturlig utveckling på den tillväxt som vi redan gjort, och kommer att fortsätta att göra. På Dizparc upplever vi ett stort intresse från individer som vill arbeta med små och medelstora företag. Genom Per får vi en lokal ledare, med en tydlig profil mot detta segment, som kan fortsätta att driva den tillväxt som påbörjats i södra Sverige. Jag får en möjlighet att fokusera mer på utvecklingen i mellersta och norra Sverige, där vi bland annat vuxit kraftigt i Umeå och också nu etablerar oss i Stockholm, säger Fredric Arvidsson.

Även Stefan Rydholm och Henrik Andersson, som haft nyckelroller på Evrys kontor i Anderstorp, kommer att ansluta till Dizparc.

Niklas på Cisco kör eurodisco

Ciscos Sverigechef Niklas Andersson utökar sina domäner hos nätverksjätten och kliver nu in i en roll som regionchef för Cisco Northern Europe, vilken innefattar Belgien, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge och Sverige. Det nya uppdraget gäller från och med den 1 februari och innebär att Niklas Andersson får ansvar för alla aspekter av Ciscos verksamhet i regionen.

Han kommer att rapportera till Edwin Paalvast, som är chef för Europa, Mellanöstern, Afrika och Ryssland, Emear. Niklas Andersson efterträder Peter Karlströmer, som i sin tur blir chef för operatörverksamheten i Emear-regionen.

– Jag är extremt nöjd att ha med Niklas Andersson i det team som bygger vidare på det starka ledarskap Peter Karlström hade. Niklas Andersson kommer, tillsammans med vårt Northern Europe-team ytterligare stärka vår närvaro samt hjälpa våra kunder att positionera sig för framtida trender, speciellt eftersom dessa länder är kända för att snabbt ta till sig ny teknik säger Edwin Paalvast.



Niklas Andersson.

– Just nu är det en mycket spännande tid att arbeta med Ciscos lösningar och teknik. Personligen ser jag fram emot att arbeta med alla kunder, partners och vår organisation i North-regionen. Tillsammans kan vi fortsätta vår resa mot säker digitalisering av företag och samhälle, säger Niklas Andersson, som tillträdde rollen som Sverigechef för åtta år sedan efter att ha haft motsvarande roll på Oracle.



Mer säkerhetssurr på Everdon

Säkerhetsföretaget Everdon har tagit in Per-Olov Humla som ny vd. Han har en bakgrund inom militär underrättelsetjänst, vilket enligt bolagets grundare och nuvarande vd Patrik Boman ger Everdon nya möjligheter att ta sig an uppdrag inom försvaret och försvarsindustrin.

Sedan tidigare jobbar bolaget med säkerhet mot privata bolag och inte minst bankvärlden genom ett team som leds av säkerhetsexperten Emil Nordström. I och med vd-bytet kommer Patrik Boman istället att axla rollen som ordförande.