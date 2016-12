It-avdelningen har traditionellt jobbat isolerat från den övriga verksamheten. Om något inte fungerat så har medarbetarna vänt sig dit men för det mesta har avdelningen arbetat bakom scenen.

Men de senaste åren har it-avdelningens teknikmonopol suddats ut, den kan inte längre kontrollera vad de anställda tar med sig in i form av hårdvara, mjukvara eller appar. En utvidgad byod-trend, bring your own device, råder.

Det betyder inte att it-avdelningen ska retirera. När allt fler delar av företaget litar till teknik krävs mer samarbete och it-avdelningen måste hjälpa till att hitta de bästa produkterna och utbilda om säkerhetsrisker, skriver vår amerikanska systersajt CIO.

Behovet av samarbete har också förändrat behovet av vilken kompetens som värderas hos medarbetarna på it-avdelningen. Nu efterfrågas personer som är "mångsidiga och villiga att samarbeta med varandra för att lösa problem som ett team snarare än individuella experter" enligt Patric Palm, vd och grundare till Favro som erbjuder verktyg för projektledning och samarbete.

T-formade medarbetare

Eftersom den it-kompetens som krävs förändras så snabbt blir företag allt mer intresserade av att i första hand titta på vilka mjuka förmågor som jobbkandidaterna har. Hitta dem som kan växa och anpassa sig i ett snabbt förändrande landskap. Det går alltid att ta en kurs inom ett nytt teknikomrpde men det är svårt att lära ut samarbetsförmåga.

Och allt fler som söker passar också in på denna t-formade profil enligt Patric Palm.

Någon med en t-formad personlighet är enligt henne "en individ som har en bred uppsättning färdigheter men bara några områden där de är djupa". De är också agila och duktiga på att snabbt anpassa sig när saker förändras.

Viktigt att kommunicera riktlinjer

Det är inte bara it-avdelningen som måste svara på behovet av ökat samarbete. Alla avdelningar måste förstå att it blivit en integrerad del av verksamheten, enligt Topher Wren som är ansvarig för företagslösningar på telekomoperatören West Corporation.

Samtidigt som olika avdelningar inom företagen kan ha en egen it-budget så betyder det inte att de frågar it-avdelningen till råds men det borde de anser Topher Wren.

– Innan man tar in något nytt är det viktigt att it-avdelningen får bedöma hur det nya verktyget påverkar verksamhetens drift och säkerhetsprotokollen, säger han.