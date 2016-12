Under slutet av 1800-talet började industriföretagen att elektrifieras i stor omfattning. Många fler arbetsmoment kunde då mekaniseras i stället för att göras manuellt, med ångkraft eller dragdjur. Muskelkraft ersattes av elkraft och produktionskapaciteten ökade dramatiskt. USA gick i bräschen, och bland de företag som än idag är verksamma, vars ursprung är mekaniserad tillverkning, är Hershey (konfekt) samt givetvis Ford Motor Company.

Att elektrifiera ett företag, liksom underhållet av utrustningen, var då en tämligen komplex uppgift. Transformatorer skulle lindas, elnät skulle dras, faskompenserande kondensatorer beräknas och byggas och mer därtill. Inte konstigt att varenda större företag hade en Vice President Electricity med en stab av konstruktörer som kunde Maxwells ekvationer utantill, en mekanisk verkstad och en hoper hantverkare och arbetare.

Är det någon som träffat en VP Electricity på senare tid? Trodde väl inte det. Han (för det var nästan alltid en han) står numera på Etnografiska museet, i montern mellan en indelt svensk soldat och en sumprunkare.

Anledningen är att el sedan länge är vad som brukar kallas en commodity. Den finns bokstavligen som två hål i väggen. Behöver man mer så tar man ut mer och betalar motsvarande mer, kanske man behöver byta huvudsäkring. All erforderlig utrustning finns i fastigheten från början, i regel helt utan medverkan från brukaren. Som i alla andra mogna commoditybranscher är det nästan bara priset som avgör vem kunden köper av.

Någon amerikansk managementguru lär ha sagt ”If a technology is to be truly successful, it must disappear”. Precis åt detta håll är också majoriteten av it-användandet på väg. It håller på att försvinna, det bara finns där och fungerar och tillhandahålls som el, fjärrvärme eller bensin. Det viktigaste konkurrensmedlet är priset (även om leverantörerna, med samma trovärdighet som elbolagen, hävdar att vi minsann är olika alla andra). Lättanvända, molnbaserade applikationer ser till att dagliga affärshändelser har ett högautomatiserat och ändamålsenligt it-stöd, relevant basinformation samlas in, aggregeras och förädlas till relevant beslutsunderlag för ledningspersoner på alla nivåer.