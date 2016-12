Läs också: Nu storsatsar Evry för att kränga IBM:s molnlösningar

Från Evryhåll är man noggranna med att påtala att det inte finns några planer på att dra ner några tjänster. Men trots det finns det alltså viss skepsis hos personalen. IBM är knappast känt för att satsa på lokal driftverksamhet till små och mellanstora bolag. Björn Ivroth säger dock att det gick bra när IBM och Evry tecknade sitt första stora molnavtal.

– IBM är ett av de största teknikbolagen och det är ett seriöst bolag som är väldigt duktiga. Tittar man på den förra övergången så var det ungefär samma antal människor, och folk har gått över och det har fungerat bra. Det här handlar om duktiga människor som kommer in, säger han och lyfter återigen fram sitt mantra om att allt görs för kundernas skull.

– Det här är basic operations, så det är ganska långt ner i skalan. Kundinterfacet är det fortfarande Evrys personal som har. Om du sköter en server åt ett företag spelar det ingen större roll var du sitter, så det är ingen skillnad där vid lag, det är Evry all the way.

Och precis som när bolaget nyligen tecknade sitt avtal med Amazon Web Services lyfter Evrychefen fram bolagets molnresa som inleddes för två år sedan, en resa där molnet vilar över det mesta.

– Sme-marknaden är viktig för oss, och det är därför vi gör den här investeringen. Vi vill vara duktiga på det vi gör och inte vara jack of all trades. Tittar man på kollegor i branschen så sitter de fortfarande med tung infrastruktur och en massa fasta kostnader, där de behöver trycka in kunderna i sina datacenter, medan vi köper in det som tjänst istället. Under de senaste två åren har vi ändrat oss väldigt drastiskt, utifrån kundens perspektiv. Nu är vi ett cloud first-bolag. Det var vi inte för två år sedan.

På IBM är man också glada över att gå in i fas två i sitt samarbete med den norsksvenska konsultjätten. Matt Milton, som ansvarar för partnerskapet med Evry hos IBM, säger så här om oron för att IBM:s fokus ligger långt från små och medelstora bolag.

– I vår direktmodell går vi oftast mot större företag, det stämmer. Men tittar vi på vår partnermodell har vi alltid servat sme-marknaden. Evry har ett starkt fäste och ett starkt kunnande inom det området, säger han och kommenterar oron hos personalen.

– All förändring av den här typen skapar oro, oavsett om det är IBM, eller andra bolag. Vårt tidigare samarbete har varit framgångsrikt och Evrys regionala affär har varit framgångsrik. Vi hoppas att vi kommer ha större efterfrågan framöver, inte mindre.

Men du förstår att det finns en rädsla hos personalen att den får en marginell roll hos IBM-jätten?

– Tittar vi på Norge och Sverige är IBM en mindre spelare än Evry, så de kommer att vara del av ett lokalt team som är mindre än det de tillhör idag.

Kommer det att bli några nedskärningar som ett resultat av den här affären?

– Det går inte att kommentera idag. Vi tar över personalen, kapaciteten och tjänsterna nu. Sedan kommer verksamheten att utvecklas under tid. Det är möjligt att den ser annorlunda ut tolv eller 24 månader från nu.

Så man får vänta och se helt enkelt?

– Vänta och se låter så negativt. Om vi kan få det här att växa kommer det att finnas stora möjligheter framöver.