Det skånska bolaget Viridis IT:s säljchef Niklas Hoffstedt följer sin tidigare vd och kollega Stefan Anderssons exempel och kliver in hos det finska konsultbolaget Ecraft.

Precis som på Viridis IT, ett bolag som numera köpts upp av TDC, får Niklas Hoffstedt rollen som säljchef mot den svenska marknaden.

– Det innebär att jag har ansvaret för det affärsmässiga inom bolaget, att utveckla vårt säljteam, våra kunder och partners. Det handlar både om att slipa vår säljplattform och att fortsätta fokusera på byggandet av den pågående tillväxtresan framåt med både befintligt och nytt.

Ska du och Stefan bygga ett nytt Viridis IT i finskskånsk tappning?

– Nej, Viridis IT var en otroligt fantastisk resa på alla sätt med fantastiska människor som aldrig glöms bort. Nu har vi vänt blad och fokuserar på en ny och spännande resa framöver i ett företag i en annan del av it-branschen än endast infrastruktur. Här finns också en stor potential. Sedan får framtiden tala för sig själv.



Vd-byte på Mogul

Madeleine Olsson blir ny vd på Addnodebolaget Mogul. Hon har närmast verkat som chef för Moguls kontor i Stockholm och Uppsala och efterträder Joakim Dahlgren, som lämnar vd-rollen efter tre år.

– Det är en inspirerande utmaning, men även ett naturligt steg för mig att axla vd-rollen på Mogul nu när vi satsar nu ännu tydligare på Stockholms- och Uppsalaverksamheten. Vi ser en stark efterfrågan på Moguls tjänster, säger hon.

– Med Madeleine vid rodret får vi en stark ledare som med både ödmjukhet och innovativt tänkande kommer leda bolaget på dess fortsatta resa, säger Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process Management.

Vd-bytet är inte den enda förändringen för bolaget. Moguls verksamhet i Göteborg ska slås samman med Decerno för att stärka Decernos satsning i västra Sverige. Moguls verksamheter i Stockholm, Uppsala och Belgrad omfattas dock inte av dessa förändringar.



Sigma hämtar it-chef från Proffice

Christian Malmberg är ny ansvarig för IT and Processes på Sigma IT Consulting. Han kommer närmast från Proffice och Manpower och börjar sin nya tjänst under december.

– Det ska bli spännande att jobba i ett bolag där affären är it, ett område som jag arbetat med under lång tid och brinner för. Jag ser också fram emot att komma närmare våra kunders utmaningar och behov där jag tror att min egen erfarenhet av att leda och driva it-funktioner kommer väl till nytta, säger Christian Malmberg, som även tar plats i Sigmas ledningsgrupp.

– Vi är väldigt glada att Christian har valt att arbeta hos oss och bidra till att vi når vårt mål, att bli det mest framgångsrika it-konsultföretaget. Christian har lång erfarenhet inom området och kommer vara en stor tillgång med att utveckla och effektivisera våra system och arbetssätt, säger vd Lars Kry, som också kom till Sigma från Proffice.



SAS tar in ny digitalgeneral

Flygbolaget SAS fortsätter bygga ut sin nya organisation för it och digital innovation. Mats O. Eklund har nu utsetts till ansvarig för SAS Commercial IT & Digital Development. Han är för närvarande chef för IT Delivery på dagligvarukedjan Axfood, och har även ett förflutet i resebranschen, hos Fritidsresor, där han hade titeln mainstream cio i Europa. Han utnämndes också till Årets CIO 2007.

– Med sin långa erfarenhet av att driva storskalig digital omvandling i resebranschen, kommer Mats att spela en viktig roll när det gäller att utnyttja digitaliseringens möjligheter och att öka takten i nästa steg i SAS tillväxtstrategi, säger Mattias Forsberg, koncerndirektör och cio på SAS IT & Digital Innovation.



Han ska utveckla Advenica

Det Malmöbaserade cybersäkerhetsföretaget Advenica plockar in Lars Nagy som ny utvecklingschef. Han börjar den 13 mars och ansluter närmast från miljöteknikbolaget Ph Nederman & Co. Uppdraget på Advenica blir att vara ansvarig för att utveckla befintliga system och processer, bidra till nya lösningar samt ha en samordnande roll. Lars Nagy kommer dessutom att ingå i ledningsgruppen.

– Advenica är ett av få bolag i Sverige som har den högsta säkerhetsklassningen och levererar cybersäkerhet för att skydda bolag och kritisk infrastruktur. Det är ett otroligt spännande företag, som jag ser fram emot att bli en del av, säger Lars Nagy.