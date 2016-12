– Det här är första gången vi löper hela linan ut och öppnar en renodlad outlet-butik där det mesta på hyllorna säljs till röda priser. Det känns naturligt att vi öppnar i just Ullared då det är en plats man förväntar sig att göra bra klipp på, säger Tres butiksansvariga Anna Eriksson.

– Vi har under årens lopp förvärvat många bolag vilket har gett upphov till en ganska heterogen datakommunikation inom koncernen idag. Det finns även en del föråldrad hårdvara som behöver ersättas. Nu tar vi första steget i arbetet att centralisera och modernisera vår it-miljö, säger Tomas Bräne, cio på Camfil och fotsätter:

– Moveniums cloudbaserade erbjudande är ett utmärkt branschanpassat system som väl svarar mot branschens behov och som ger Visma en tydlig spets inom byggindustrin. Moveniums vision att digitalisera och effektivisera byggbranschen stämmer bra in med Vismas nuvarande och framtida strategi, säger Carola Lissel, vd för Visma Software.

IST hittar hem i Linköping

Edtechbolaget IST öppnar kontor i Linköping och startar samtidigt upp ett helt nytt verksamhetsområde, IST Home. Det nya bolaget är också relaterat till skolan, och handlar om att utveckla lösningar som förenklar samarbetet mellan hemmen och skolan. IST räknar med att rekrytera 20 personer under 2017.

Den nya verksamheten beräknas vara igång redan i början av januari och kontoret ligger i det så kallade Miljonpalatset, centralt i staden. Anna Brynås kommer att leda verksamheten. Hon kommer närmast från Swedish Biogas International där hon verkat som vd och koncernchef.

– Det ska bli oerhört spännande att vara med och starta upp IST Home. Utbildning är en samhällsinvestering och det finns enorma möjligheter när det gäller att skapa bättre förutsättningar för barnens lärande, säger hon.

Tommy Eklund, vd på IST, säger att man vill täppa till det glapp som ofta uppstår i kommunikationen mellan skolan och hemmen.

– Forskning visar att ett bra samarbete mellan hem och skola främjar elevers utveckling och lärande. Trots det finns det ofta ett gap här emellan, det vill vi förändra. Det finns flera anledningar till att vi väljer att etablera oss i Linköping. Här finns en mycket bra tillväxtmiljö för startups men även en närhet till universitetet och kompetenta människor. Vi har dessutom flera kunder i regionen som vi gärna vill komma närmare geografiskt.



Flen flinar för fibern

IP-Only fortsätter sin sörmländska fibermission. Näst på tur är Flens kommun, som började samarbeta med IP-Only tidigare i år, och som nu fattat byggbeslut för samtliga aktuella områden.

– Gensvaret har varit osedvanligt stort i Flens kommun. Vi märker en stor efterfrågan i hela Sverige men detta är något av det mest explosiva vi upplevt, säger Per Norrthon, etableringschef på IP-Only.

– Vi tror att det är viktigt för våra invånare och alla som vistas i Flens kommun att de har tillgång till ett stabilt och säkert bredband. Fiberutbyggnad är ett stort och viktigt steg för att hålla landsbygden levande och i IP-Only har vi hittat en samarbetspartner som kan hjälpa oss att nå våra mål, säger Jan-Erik Larsson, kommunstyrelsens ordförande i Flens kommun.

Ambitionen är att påbörja byggnationen under våren och IP-Only beräknar att hushållen i de första områdena ska kunna surfa med höghastighetsfiber under hösten 2017.



Miljoner ska ta svensk sömn till USA

Den svenska sömnappen Learning to Sleep har fått in totalt 3,5 miljoner kronor från ett riskkapitalbolag och ett flertal affärsänglar via investeringsnätverket Sciety. Pengarna är tänkta att användas till att expandera på den amerikanska marknaden.

Hemma i Sverige har bolaget verkat ett antal år med sin webbaserade produkt för sömn, som sålts till olika vårdaktörer. Parallellt med det har bolaget utvecklat en app som riktar sig direkt till konsumenter.

– Vi träffade Learning to Sleep för ungefär ett år sedan på Internet Discovery Day som i år blivit Sweden Demo Day. Det var ett av många bolag inom hälsa och vi fastnade för dem eftersom de löser ett viktigt problem med bevisade metoder men i ett digitalt och mer lättillgängligt format. De utmärker sig också genom att de har erfarenhet och kompetens inom både vård och affärsutveckling vilket är en styrka, säger Andreas Lindblom, vd på Sciety.