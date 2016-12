Att it-säkerhetsläget är jobbigt behöver du knappast bli upplyst om. Nyheter om nya säkerhetshål, attackvägar och ökning av gisslanprogram duggar tätt.

Enligt en undersökning av 600 företagsledare i USA gjord av IBM drabbades hälften av gisslanprogram under 2016. 70 procent av de drabbade valde att betala. Det beräknas att de kriminella drar in nästan en miljard dollar per år på sådana här attacker.

Enligt FBI genomförs i medeltal 4 000 attacker per dag. Antalet attacker ska ha ökat fyrfaldigt under 2016.

Men det har inte bara kommit alarmerande säkerhetsnyheter under 2016. IDG News tipsar om fyra saker som är uppmuntrande.

1. Hanteringen av lösenord blir bättre

Autentisering, speciellt hur vi använder lösenord, diskuteras ofta i samband med datastölder. Det är ett problem att lösenord återanvänds, liksom att dåliga lösenord som ”123456” används ibland. Men allt fler använder speciella program för att hantera sina lösenord och biometriska lösningar, till exempel för fingeravtryck, blir vanligare för att skydda fysiska enheter.