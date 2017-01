Under hela 2016 har det florerat rykten om att Microsoft planerar på att bygga ut Surface-familjen med en telefon. Satya Nadella har tidigare erkänt att de misslyckats på mobilmarknaden, men det betyder inte att de är redo att kasta in handduken. Istället pratar han om att inte låta sig definieras utifrån vad som redan finns utan vad Microsoft kan tillföra. Ryktet gör gällande att bolaget kommer att presentera en Surface phone under året som kommer.

Det går fortfarande att komma över en Lumia-telefon hos till exempel Elgiganten och Mediamarkt. Telefonmodellen föddes hos Nokia och presenterades 2011. Tre år senare köpte Microsoft mobilverksamheten och tog över produktionen. I februari förra året lanserades Lumia 650 som nu kanske kan bli den sista av sitt namn.