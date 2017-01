– Tills vidare är det business as usual, men vilket eller vilka varumärken vi kommer att använda är inte bestämt än.

Det rör på sig på den nordiska operatörsmarknaden. Under fjolåret skedde en hel del förvärv, där Tele2:s köp av TDC givetvis var det största. Men även bland de mindre operatörerna konsolideras det.

– T3 har valt att inte agera inom växeltjänster och mobiltelefoni, men det har Alltele. Så vi har ett mycket mer heltäckande erbjudande tillsammans som ett gemensamt bolag. Exakt hur erbjudandet kommer att se ut tittar vi på. Vi utesluter inte att vi tar in nya tjänster och utesluter inte heller att ta bort tjänster.

Vad som däremot är klart är att det inte bara är telekom, utan att Johan Hellström i allt högre grad närmar sig den it-bransch där han tidigare verkat.

– It- och telekommarknaden konvergerar. Jag ser oss lika mycket som ett it-bolag som ett telekombolag, där vi har it-tjänster, kommunikationstjänster och hostingtjänster. Jag har ett förflutet på Atea, bland annat som chef i Danmark, och jag ser framför mig att vi kommer att vara en viktig spelare på arenan där traditionell it och telekom möts. Det viktiga är att se vad kunderna behöver och det vi ser är att allt fler kunder efterfrågar någon som kan ta helhetsansvaret. På T3 har vi till exempel jobbat mycket med att hjälpa små och medelstora bolag in i molnet.

För T3 har det varit en viktig byggsten att profilera sig som det norrländska alternativet, och den lokala prägeln vill han gärna behålla.

– Jag gör ingen hemlighet av att jag tycker att det är viktigt att få en lokal prägel. Det är vikigt att samla verksamheten på så få ställen som möjligt så att man alltid kan se sina kollegor i ögonen. Vi vill ha en säljorganisation som är nära kunderna, och kulturen är jätteviktig när man ska bygga ett gemensamt företag.

Efter förvärvet har bolaget 175 anställda i Sverige. Av dessa kommer 65 från T3, och 110 från Alltele. Utöver dessa har man även ett mindre antal anställda från Allteles Universalverksamhet i Belgrad. Och det som gäller nu är alltså att få in de båda bolagen på en gemensam bana så snabbt det bara går.

– Den övergripande målsättningen är att genomföra integrationen mellan bolagen blixtsnabbt. Vi vill ha den nya organisationen och ledningsgruppen på plats redan i januari. Och redan den 21 januari ska Alltele och T3 slå ihop sina kontor i Umeå. Det tycker jag är ganska raskt marscherat, säger Johan Hellström.