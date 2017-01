Hur mycket Intel får betala framgår inte, men som ett riktvärde kan nämnas att Nokia sålde Here till de nuvarande ägarna för 2,55 miljarder euro för ungefär ett år sedan, i december 2015.

Igår kväll meddelade Intel att man köper 15 procent av kartbolaget Here, som ägs av ett konsortium av fordonstillverkarna Audi, BMW och Daimler.

Here utvecklar kartor och tjänster för självkörande bilar och internet of things-världen och planen är att bolaget tillsammans med sin nya delägare Intel ska utveckla ”högt skalbar arkitektur” som ger realtidsuppdateringar av de hd-kartor som används för självkörande fordon. Bolagen uppger dessutom att man ska utforska nya möjligheter inom internet of things och machine learning.

– Bilar har snabbt blivit en av världens mest intelligenta och mest uppkopplade enheter. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Here och dess partner inom bilindustrin för att få fram en viktig teknologisk grund för framtidens smarta och uppkopplade bilar, säger Intels vd Brian Krzanich i ett uttalande.

Läs också: 10 tekniktrender som kommer äga agendan 2017

– En självreglerande hd-representation av den fysiska världen i realtid är kritiskt för självgående trafik, och för att nå dit krävs betydligt mer kraftfulla plattformar inne i fordonen. Intel kan hjälpa oss att öka våra ambitioner inom det området genom att stödja skapandet av en universell plattform som alltid är up to date, säger Heres vd Edzard Overbeek till IDG News.