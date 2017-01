I en turnering med namnet ” Brains vs. Artificial Intelligence: Upping the Ante” ska pokerproffsen Jason Les, Dong Kim, Daniel McAulay och Jimmy Chou under 20 dagar spela 120 000 utspel av typen Heads-Up No-Limit Texas Hold'em, skriver IDG News.

Turneringen ska hållas på Rivers Casino i Pittsburgh I USA. Deras motståndare är ett ai-program.

– Ända sedan de tidiga dagarna av ai-forskning har det varit en måttstock att slå topprankade mänskliga spelare, säger Tuomas Sandholm, professor i datalogi på universitetet Carnegie Mellon i Pittsburgh.

Det har ai-program lyckats med i schack 1997, Jeopardy 2009 och brädspelet Go förra året. Men poker är svårare:

– Poker innebär en mycket större utmaning, eftersom maskinen måste fatta extremt komplicerade beslut baserade på ofullständiga beslutsunderlag och även hantera bluffar, långsamma spel och andra tricks, säger Tuomas Sandholm.

Ai-programmet som heter Libratus har byggts av forskare på Carnegie Mellon. Proffsspelarna kämpar om 200 000 dollar, cirka 1,8 miljoner kronor, i prispengar. Även om ai-programmet vinner så får de mänskliga spelarna dela på prispotten, baserat på hur de presterar.

