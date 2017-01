Proact köper tyskt

Svenska Proact fortsätter köpa sig ut i Europa. Senaste förvärvet är tyska Teamix, som köps för 9 miljoner euro, det vill säga drygt 85 miljoner kronor. Det nya bolaget kommer att ingå i Proacts Business Unit West och drivas som ett separat dotterbolag med namnet Proact IT Germany.

Teamix jobbar likt Proact inom datacenter med tillhörande tjänster. Bolaget har 85 anställda och har huvudkontor i Nürnberg, med ytterligare kontor i Bayreuth, Mainz och München.

– Teamix passar mycket väl in i Proactkoncernen tack vare deras kultur och höga kompetens. Genom förvärvet av en etablerad och framgångsrik verksamhet, med en erfaren och kunnig ledning, erhåller Proact kompetens och styrka på en av Europas viktigaste marknader. Jag ser fram mot att ytterligare stärka kundnyttan genom vår nya och starkare verksamhet i Tyskland, säger Proacts vd Jason Clark.



Combitech köper bolag och event

​Teknikkonsultföretaget Combitech köper en majoritet, 51,11 procent, i norska it-säkerhetsbolaget Watchcom. En option på att förvärva alla aktier under kommande två år finns i avtalet. Watchcom är baserat i Oslo och har 28 anställda. Bolaget driver också Paranoia, ett av Nordens största säkerhetsevenemang, som lockar hundratals deltagare. Efter förvärvet får Combitech drygt 1 800 anställda i Norden, varav cirka 220 är konsulter inom affärsområdet Cyber Security.

– Förvärvet ligger helt i linje med vår strategi att växa i Norden och att stärka vår position som ledande inom Cyber Security i Norden. Watchcom är en välrenommerad leverantör med gedigen kompetens inom exempelvis säkerhetsövervakning, säkerhetsmedvetenhet, säkerhetstester och utbildning. Tillsammans blir vi en stark nordisk aktör med ett helhetserbjudande inom Cyber Security och med ökad förmåga att leverera till större privata och offentliga kunder på nordisk nivå. Vi ser också fram emot att ta Paranoia till Sverige och utveckla det ytterligare tillsammans med Watchcom, säger Combitechs vd Hans Torin.



Tromb blåser in i Fjollträsk

Norrbottniska Tromb, som är sprunget ur Atea-förvärvet Exait, köper Stockholmsbaserade digitalbyrån DL2. Tromb, som jobbar med digital affärsutveckling, finns sedan tidigare i Piteå och Luleå. Totalt har bolaget eter förvärvet 35 anställda.

Förvärvet är en del av Trombs strategi att etablera sig i huvudstaden och södra Sverige. Tanken är främst att underlätta för fortsatt samarbete med befintliga kunder och samarbetspartners.

– För tre år sedan startade vi ett bolag med fokus på digital affärsutveckling. Vi vill hjälpa våra kunder nå maximal förmåga genom att ta fram och leverera kundunik utveckling av digitala tjänster. Mottagandet har varit över förväntan, vi har kunder både nationellt och internationellt. Vi har hög efterfrågan och nu tar vi nästa steg i och med etableringen i Stockholm. Att få göra det tillsammans med DL2 som är duktiga utvecklare och som vi samarbetat med tidigare känns logiskt och väldigt inspirerande säger Trombs vd Anders Hallberg.



QD:s utbildare blir Office IT-Partner

I januari 2014 gick QD Utbildning in som utbildningspartner till Office IT-Partner. Nu byter bolaget namn och kommer istället att verka under namnet Office IT-Partner Utbildning. Verksamheten kommer fortsätta att fokusera på sina kärnområden som är kompetensutveckling, konsulting och rådgivning inom it, där Office IT-Partner säger sig ha upplevt enorm tillväxt med mobilitet och molntjänster som drivkrafter.

– Vi har sedan 2012 haft stort fokus på Office365 och de fantastiska möjligheter som denna molntjänst innebär. Vi kan nog anses som experter inom området och kan hjälpa och stötta kunder från ax till limpa. Utöver vår satsning på it-utbildningar har vi även fokusområden som vår affärsskola, yrkesskola samt produktion av digitalt lärande, säger Jan-Gunnar Nergård, som är vd på Office IT-Partner Utbildning.

– Det är mycket positivt för Office IT-Partner-kedjan att QD Utbildning nu väljer att jobba ännu närmare kedjan och under samma varumärke. Det kommer förenkla relationerna med kunderna, säger Stefan Nilsson, tillförordnad vd på Office IT-Partner.



Ånge tar hr-hjälp av CGI

Konsultjätten CGI har tecknat ett avtal med Ånge kommun kring hr-systemet Heroma. Lösningen, som levereras som en tjänst, ska förse Ånge kommuns cirka 1 400 användare med ett rollbaserat systemstöd. Avtalet är tecknat på fem år, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år och ordervärdet uppgår till cirka 10 miljoner kronor.

– Vi tror att detta underlättar för vår personal i vardagen. Efter upphandling har vi valt CGI som vår leverantör. Den nya saas-tjänsten möjliggör en effektiv källrapportering och ytterligare digitalisering av våra hr-processer. Detta ska leda till att kommunen framöver kan frigöra tid och kraft för att fokusera på strategiska hr-frågor och kärnverksamheten, säger Lena Laaksonen, personalchef i Ånge kommun.