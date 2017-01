Strax innan årsskiftet skrev vi om Teleopti, som är på väg att öppna ett nytt kontor för utvecklare. För att skapa lite surr kring öppnandet valde bolaget att sjösätta en webbaserad omröstning om var den nya verksamheten skulle ligga. Alternativen var Borås och Gävle.

Enligt vd Olle During kom det in drygt 3 000 röster, och det blev tajt in i det sista.

– Det var något fåtal röster till Gävles fördel, säger han och konstaterar att han och bolaget fasade lite för ett allt för jämnt resultat.

– Ur aspekten att resultatet skulle hjälpa till med ett avgörande så hade vi hoppats på en jordskredsseger. Då hade det varit lättare. Men det vi har sett är att det var betydligt fler röstande som sagt att om ni väljer Gävle så är vi intresserade av att jobba hos er.

Olle During säger att den stora massan av röster så klart kom från lokalpatriotisk allmänhet, som gärna slår ett slag för sin hemstad. Men bland de röster som kom från utvecklare var det alltså högre kvalitet norrifrån.