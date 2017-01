Under sin presentation berörde Mark Hurd hur hela it-marknaden påverkats av utvecklingen av molntjänster. Och hur den kommer att påverkas framöver. Allt eftersom fler applikationer flyttar in i molnet kommer vi till sist nå en punkt där de ekonomiska grunderna och förutsättningarna för att underhålla alla datahallar kommer att omvärderas.

Vid en konferens presenterade mjukvaruföretaget sin strategi för framtiden och resultaten av flera års investeringar i nya plattformar och tjänster. Företaget tillhör visserligen ett av världens största på området, men just på molnmarknaden är det fortfarande Amazon Web Services, Microsoft Azure och Salesforce som räknas som de ledande aktörerna. Men genom att kombinera sin molnplattform med kärnverksamheten kring infrastruktur är planen att på allvar bli en konkurrent att räkna med, skriver IDG News.

Övergången till molnet har inte bara ändrat förutsättningarna för hur data lagras och finns tillgänglig. Skiftet har också möjlighet att påverka hela it-branschens fortsatta utveckling och ekonomi. Det är vad Oracles vd Mark Hurd ser när han blickar in i kristallkulan. Fortsätter utvecklingen som den gör kommer 80 procent av alla företagsdatacenter vara borta inom åtta år, skriver Wall Street Journal . Allt i takt med att molnet blir valet framför andra för att hantera och tillgängliggöra data.

– Det är en kraft som inte går att stå emot. Det finns inget ”tänk om”. Det är så här det kommer att bli. Ur det korta perspektivet kommer det skapa kaos i vår bransch, den marknad som Oracle konkurrerar på. Och förändringen kommer inte vara linjär, utan exponentiell, sa han till publiken som framför allt bestod av företagets kunder.

Skiftet till molnet påverkar tekniken, men det stannar inte där enligt Mark Hurd. Det påverkar även hur människor ser på företag och affärsverksamheten. Molnet har en mycket viktig roll att fylla hos alla företag, inte bara it-bolagen. Av den globala ekonomin på 75 000 miljarder dollar utgör it-budgeten bara en bråkdel, drygt 2 000 miljarder dollar. Enligt företagets vd går hälften av de pengarna till konsumentmarknaden. Av den resterande hälften läggs 80 procent på underhåll. Därefter säkerhet och andra åtgärder som krävs för att leva upp till olika villkor. Det som är över läggs på investeringar i ny teknik. En uppdelning som inte håller i längden.

Företag som var framstående för tio, femton år sedan tillhör i dag inte ens de 500 mest framgångsrika på Fortune 500-listan. Och det är här molnet kommer in som en lösning för att få ner kostnaderna, snabbare få ut tjänster och produkter på marknaden samt uppgradera applikationerna.

Läs också: 10 molntrender du måste ha koll på nästa år

Utöver att antalet datahallar för världens företagsdata kommer minska avsevärt säger prognosen också att kunderna kommer fördela sina pengar mellan ett färre antal leverantörer. Ska man tro Mark Hurd kommer mjukvarumarknaden domineras av två aktörer som står för applikationerna. Och 100 procent av all utveckling och tester kommer ske i molnet. Och med i princip all it i molnet kan it-cheferna fokusera om sina budgetar från underhåll till innovation.

Oracles fokus kommer framöver att ligga på att fortsätta erbjuda infrastruktur, men också molnbaserade mjukvaruplattformar och applikationer. De har riktat in sig på hybridlösningar, där de knyter samman molnet och datahallarna. De säger sig i dag hantera fler än 55 miljarder transaktioner från organisationer i 195 länder och kundbasen växer hela tiden. Försäljningen av molntjänster ökar enligt företagets egna rapporter, en ökning som drivs på framför allt av SaaS, mjukvara som tjänst samt plattformar som tjänst, PaaS.