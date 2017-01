Som vi skrivit tidigare spås draget på konsultmarknaden hålla i sig även i år. Men inget gott som inte har något ont med sig. Eller ont och ont? För konsultbolagen är det så klart angenämt att uppdragen trillar in i rasande takt. Det svåra blir när allt ska bemannas.

Med fortsatt svårighet att hitta tillgänglig kompetens inom många viktiga områden är det svårt att fylla hålen via rekrytering. Resultatet blir istället att allt bolagen plockar in fler och fler underkonsulter, inte sällan via olika konsultmäklare.

Den modellen funkar naturligtvis i stunden, men är inte den metod som konsultbolagen önskar sig. Det säger Sogetis Sverige-vd Sergio de Brito, som konstaterar att man har olika modeller för hur man tar hjälp utifrån, och att det just nu är högt tryck.

Sergio de Brito.

– Vi har ofta egna underkonsulter och de fallen är enklare. Det är oftast konsulter som valt att ha egen firma. För stora bulkleveranser är vi mer restriktiva, säger han och förklarar varför:

– Vi brukar analysera när vi använder underkonsulter från fall till fall. Vi har det för vissa specifika kunder, oftast där det är stora volymer och man bara vill ha resurser. Men vi är väldigt restriktiva med det eftersom vi gärna vill ta ett helhetsansvar och vill kunna kontrollera vår leverans på ett bra sätt. På så sätt kan det vara lite problematiskt.

På Cybercom har man också märkt av trycket på marknaden. Annika Nordlander, chef för region Northeast, säger att hjälp utifrån framför allt är nödvändigt när man tvingas fylla luckor snabbt.