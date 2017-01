Nya partnertider på HPE

Det är nya tider på HPE, men partnerledet ska enligt bolaget vara viktigare än någonsin. Inför dessa nya tider byter bolaget även ut sin globala kanalchef.

Denzil Samuels.

Det blir Denzil Samuels som ersätter Kerry Bailey i den rollen. Den nya kanalchefen plockas in från GE Digital, ett bolag som med sitt analysarbete är en av HPE:s viktigaste partner när bolaget ska gå all in på det hybrida molnet. Han har även ett fyraårigt förflutet som globalt ansvarig för partnerarbetet på Salesforce.

”Denzil Samuels tar över den här rollen från Kerry Bailey, som efter att han har lämnat över ansvaret till Denzil, kommer att lämna HPE för andra möjligheter. Samuels erfarenhet kommer att vara ovärderlig för att driva HPE och den partnertillväxt som ska komma från hybrid it, iot och det utökade behovet av omvärldsbevakning längst ut i nätverket”, framkommer det i ett internt meddelande som Reseller News tagit del av.

Hon tar över Apica

Svenska Apica, som levererar prestandalösningar, har plockat in Carmen Carey som ny vd med uppdraget att ytterligare stärka bolaget i dess globala expansion. Hon ersätter grundaren Sven Hammar, som istället kliver in i en roll som strategichef.

Carmen Carey.

Den nya Apica-vd:n har tidigare haft ledande roller i ett flertal snabbväxande globala teknikföretag. Hon kommer närmast från rollen som vd på Big Data Partnership och var innan dess operativ chef för Metapack, vd för Controlcircle och vd för Messagelabs. Carmen Carey kommer att ha sin bas på företagets kontor i New York.

– Det är en betydelsefull tid för Apica då performance-as-a-service-lösningar numera är en väsentlig del i att kunna säkerställa framgångsrik leverans av affärskritiska tjänster och applikationer. Många av dagens företag har insett att behovet av snabb digital transformation och differentiering. Kvalitet, kundupplevelse och snabb leverans är framgångsfaktorer som Apicas övergripande test- och monitoreringsplattform stödjer, säger hon om det nya uppdraget.

– Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Carmen till Apica. Hennes gedigna erfarenhet av branschen och hennes passion kommer att leda Apica genom nästa fas av kundfokuserad innovation och global expansion. Som den branschveteran hon är tillför hon enormt mycket erfarenhet av att leda företag som fokuserar på att skala upp sin verksamhet, säger Sven Hammar.

Han ska utveckla IAR Systems

Anders Holmberg blir ny affärsutvecklingschef på IAR Systems. Det är en ny roll inom bolaget, där fokus ligger på planering och genomförande av strategier för framtida tillväxt. Den nya chefen plockas upp internt, där han under de senaste tio åren har fokuserat på avancerade verktyg för utveckling av inbyggda system.