De första 80–90 tecknen i sammanfattningen syns i mobiler utan att öppna hela profilen. Tänk på det när du formulerar den – ta det viktigaste först.

De första 80–90 tecknen i sammanfattningen är de viktigaste på din Linkedin-profil eftersom de syns mest i alla smartphones utan att öppna hela profilen. Om du vill göra så lite som möjligt så lägg allt krut på din första mening och håll den kort och skriv intressant för att öka chansen att personen klickar sig vidare och läser resten plus kontaktar dig. Tänk på att vi oftast bara har några sekunder på att fånga någons intresse.

Antalet tecken varierar mellan mobiler, tablets och dataskärmar så ju mer konkret du är desto bättre. Tipset är att testa dig fram. För att hela din sammanfattning ska bli läst så måste personen klicka upp hela profilen och det gör folk alltför sällan. Alla vill vi ha så få klick som möjligt, eller hur? Så var lite juste och hjälp besökaren genom att ge den rätta bilden av dig själv från starten. Det blir win-win för alla.

Kom ihåg att förutsättningarna och inställningarna ändras ständigt så se till att se över både innehåll och struktur kontinuerligt för att säkra upp ditt personliga varumärke i sociala medier.

Ta överkursen och äg dina egna kontakter genom nedladdning

När du redigerat klart din sammanfattning är det dags att ta dig till nästa nivå, det vill säga överkursen. Om du orkar göra mer av dina redan addade kontakter?

Ladda ner alla till Excel och bearbeta din egna crm-databas, som det faktiskt är. Kanske är det lättare att hitta en kontakt du träffat med ett vanligt namn bara det blir lättare att söka och få överblick?

Gå in på ”Privacy and settings” på menyn som kommer upp när du klickar på det lilla profilfotot längst upp till höger på startsidan. Där väljer du ”Getting an archive of your data” och följer instruktionen. Annars kan du alltid sök på ”Accessing Your Account Data” som förklarar hur du ”Request your data archive”. Det innebär att Linkedin skapar en fil med din aktuella kontaktlista. Du får en länk till din redan registrerade mejladress för nedladddningen. Nu kan du göra vad du vill med dina kontakter och alla annan information som du lagt upp. Nu kan du sortera och söka runt efter information eller personer. Linkedin är inte dummare än att de skapat en fil, som inte är helt användarvänlig, men det löser du enkelt genom några kommandon i Excel eller liknande kalkylprogram.

Alla sociala nätverk ändrar ständigt sina regler så det är alltid klokt att göra en backup av sin data från Linkedin. Då får du även tillgång till dina kontakters kontaktinfo med namn, företag mejladresser, mobilnummer, taggar, inlägg och så vidare.

Skapa en fil med dina Linkedkontakter – fem enkla steg

Klicka på ditt egna profilfoto längst upp till höger i menyn Privacy & settings. Välj “Getting an archive for your data” och ”Request your data archive” eller gå in och sök på hjälpfunktionen och sök på dito. Du får en länk till din registrerade e-postadress och kan ladda ner filerna. Filen ”Connections” innehåller det mest intressanta såsom mejl och telefonnummer. Formatera nedladdade kontakter för bästa överblick och sökbarhet.

Nu kan du kommunicera med dina kontakter på ett mer strukturerat sätt.Upprepa nedladdning med jämna mellanrum – ditt nätverk växer ju ständigt.

Sammanfattning