Det var i juni som företaget bestämde sig för att trycka på stoppknappen efter en problemfylld vår. Snabbt stod det klart att det inte handlade om något litet och lättlöst problem. Nej, omfattningen var betydligt större och hela tjänsten fick byggas om. Några närmare förklaringar till vad som gick fel ger inte Get Swish.

– Efter en lyckad pilotperiod välkomnar vi alla befintliga kunder som inte kunnat använda tjänsten sedan i maj 2016 och vi hälsar samtidigt nya handlare välkomna att ansluta sig till tjänsten, säger Anna-Lena Wretman, vd på Get Swish.

För ganska precis ett år sedan, i januari 2016, lanserade Swish en tjänst som skulle konkurrera med Klarna och Paypal om e-handeln. Med sin redan stora användargrupp och etablerade betalningstjänst trodde storbankerna att de hade en bra chans att ta marknadsandelar. Med det dröjde inte länge innan tjänsten fick problem och bolaget bakom betalningsappen, Get Swish, fick stänga dörren för e-handlarna.

De har tidigare berättat att det var en felaktig implementering i ett teknikval som orsakade att tjänsten inte fungerade som den skulle. Något som påverkade samtliga tjänster och alltså satte käppar i hjulen även för privatkunder.

Under hösten har bland annat driftleverantören Bankgiro jobbat på olika sätt för att kunna hålla de tre systemen för privatkunder, företag och e-handel, separerade. Fel i ett system ska inte påverka de andra. De har också jobbat på att bygga ut kapaciteten. Utöver det går Get Swish inte in närmare på vad de gjort, hur plattformen förbättrats eller hur de säkerställer att samma sak inte ska hända igen.

– Vi kommenterar inte vilka tekniska förändringar vi gjort, säger Per Ekvall, presschef på Get Swish.

Betalningstjänsten lanserades vintern 2012 av Get Swish och ägs gemensamt av Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB och Swedbank samt Sparbankerna.