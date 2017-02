21 september 2015 fick Patrik Ström veta att NCC Housing skulle knoppas av från NCC-koncernen, bli ett eget bolag och börsnoteras. I dag är han cio på Bonava som blev det nya företaget. Tiden däremellan har han tillsammans med kollegorna på it-avdelningen ägnat åt att ”migrera hela bolaget till molnet”.

Det handlar om 1 500 användare, all nätverksinfrastruktur, alla data (15 TB), alla kringprodukter och 1 400 telefoner. Men kanske framför allt om it-stödet för alla affärsprocesser, vilket innebär fler än 40 olika verksamhetssystem. Till stor del använder man tjänster på Microsofts molnplattform Azure.

Läs också: Så tog hon industriföretaget upp i Microsofts moln

Det är en utmaning som låter som ett skäl att säga upp sig.

Men Patrik Ström & Co tog sig an uppgiften. Redan vid börsnoteringen 9 juli 2016 hade den första fasen av migreringsarbetet gått i produktion. Då togs bland annat 21 system i drift i molnet. Under hösten förra året togs ännu fler system i drift i molnet. Det låter riktigt svettigt, även om man i hög utsträckning satsat på att byta till system som tillhandahålls som molntjänster, så kallad saas.

Skulle Patrik Ström göra något annorlunda om han fick en chans att göra om molnmigreringen, med mindre snäva tidsramar?

– Det skulle bli svårare att genomföra om man drog ut på det, säger Patrik Ström.

Han beskriver det som ett ”window of opportunity”, ett gyllene tillfälle att genomföra molnmigreringen. Men ändå, skulle det inte bli bättre med mer tid till förfogande?

– Risken är man kör fast någonstans på vägen. Man kanske flyttar över mejl och Sharepoint och sedan stannar upp och tycker att det finns stora risker med att fortsätta migrera. Jag tror att man behöver ett förändringstryck för att genomföra ett sådant här projekt.