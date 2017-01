Att intäkterna var högre än väntat beror främst på rejält ökade intäkter från Youtube och mobilreklamen. Totalt ökade Alphabet intäkterna med 22 procent, och landade på 26,1 miljarder dollar. Vinsten under kvartalet ökade med 8 procent, till 5,3 miljarder dollar.

Från Alphabets siffror för det fjärde kvartalet kan man konstatera att intäkterna var högre än väntat, men vinsten lägre än vad Wall Street hoppats på. Den förväntade vinsten låg på 9,67 dollar per aktie, men utfallet blev 9,36 dollar.

När det gäller det som bolaget kallar Other bets, där man hittar de mer experimenterande projekten som självkörande bilar, Google Fiber och drönare, så omsatte den delen 262 miljoner dollar. Det är en ökning med 75 procent jämfört med fjolåret, men fortfarande en ytterst marginell del av den totala omsättningen. Och Other bets-divisionen kunde dessutom glädja sig åt att förlusten blev något lägre än ifjol. 1,1 miljarder dollar kostade experimentdelen i år, att jämföra med 1,2 miljarder dollar under fjärde kvartalet 2015.

– 2016 var ett strålande år för Google, och 2017 ser ut att bli ännu mer spännande, kommenterade vd Sundar Pichai efter rapporten.

Han lyfter även fram att 2016 var ett år där AI blev en central del av Googles verksamhet, och att den delen har utökats rejält under året, inte minst med tjänster som Google Assistant.

Läs också: Är Googles smarta klocka räddningen för Android Wear?

Sundar Pichai lyfter också fram att bolaget är påfallande nöjt med hur tre delar av bolaget har utvecklats.

Det första är givetvis Youtube, som växer tack vare stort fokus på innehållet. Det andra är molnet, som enligt Sundar Pichai har gjort ett “fantastiskt lyft” med mer än 3 miljoner kunder som idag betalar för Gsuite. Som tredje del lyfter han fram det positiva mottagande som telefonen Pixel och Google Home Device har fått.