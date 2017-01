(CS/London) Ännu har den svenska skolan inte fått in programmering i läroplanen, men det är på gång. Och mycket av fokuset på it i skolan just nu ligger just på kodning och konkreta uttryck för att skapa med hjälp av kodning. Själva görandet. Det kan handla om att få robotar att röra sig som man vill eller att bygga interaktiva tavlor eller halsband som lyser i speciella sekvenser.

Ändå är det bara en del av den digitala kompetens som behöver flytta in i skolan anser forskaren Linda Mannila som arbetat länge med frågor kring programmering i skolan och är knuten till Linköpings universitet.

– Vi måste också förstå hur vi ska förhålla oss i dagens värld där det fysiska och det digitala blir allt mer sammanvävt. Vad är egentligen ett program och hur påverkar det oss i vardagen, säger hon på ett seminarium som stiftelsen Datorn i utbildningen anordnar på skol-it-konferensen Bett.

– Från praktisk programmering är det ett långt steg till att också förstå om jag verkligen ska trycka på alla tester i Facebook eller hur mycket personlig information jag ska dela med mig av.

Linda Mannila är noga med att det här inte nödvändigtvis är frågor som har ett rätt eller fel svar utan att det handlar om att diskutera kring det för att få fram hur man själv tänker och hur man bör agera i förhållande till det.

– Barn är öppna för diskussioner tidigt och de kan absolut tänkt kritiskt, säger hon.

Som exempel tar hon sin egen femåring som satt bredvid henne när Donald Trump installerades som president.