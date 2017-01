The Executive Order's humanitarian and economic impact is real and upsetting. We benefit from what refugees and immigrants bring to the U.S. https://t.co/HdwVGzIECt

Även Salesforces vd Marc Benioff använder Twitter, där han ifrågasätter det plötsliga beslutet med följande ord:

”När vi stänger våra hjärtan och slutar älska andra människor som vi älskar oss själva så glömmer vi vilka vi är – ett ljus för nationen #noban”

When we close our hearts & stop loving other people as ourselves (MK 12:31) we forget who we truly are---a light unto the nations. #noban