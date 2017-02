Friskt vågat, hälften vunnet. Google har aldrig varit känt som ett företag som följer redan upptrampade vägar. Experimentlusta har varit ett ledord. Pengar att plöja ner i chansartade projekt har inte saknats. Men även för Google är det tråkigt att hela tiden investera pengar i verksamheter som kostar betydligt mer än de smakar.

När Googles moderbolag Alphabet häromveckan presenterade siffrorna för fjärde kvartalet visade det sig att koncernen visserligen gjort en vinst på 5,4 miljarder dollar. Men storbolagets svarta får, divisionen som går under namnet Other Bets, fortsätter vara en förlustaffär. 1,1 miljarder dollar brände de olika bolagen på experimentprojekt under årets tre sista månader.

Läs också: Ännu mer tjat om https i Googles webbläsare – och det ger resultat

2015 fick Alphabet en ny ekonomichef, Ruth Porat. Under hennes styre tycks det vara ordning och reda som står på agendan. Alla bolag under deras paraply ska vara ansvariga för sina finansiella resultat. Några företag har sålts av, som de soldrivna drönarna. Google Fiber har enligt CBS News dragit ner på sin verksamhet och de har försökt bli av med robottillverkaren Boston Dynamics som de köpte 2013.

Tro nu inte att det bara är hokus pokus och sandlådenivå på projekten inom företagen som utgör Other Bets. Många projekt som började som moonshot-projekt, så kallas de mer chansartade investeringarna företaget gjort, är i dag på väg att bli verkliga aktörer på nya marknader. Här är företagen som äter upp Alphabets budget:

Google X – luftens herre

Här är den sanna experimentverkstaden. Här såg projekt som Google Glass och Google Watch dagens ljus. Just nu finns tre större projekt i pipeline. Mest välkänt är troligen Project Loon som med hjälp av ballonger vill ge människor på avlägsna platser av vår planet internetuppkoppling.

I det blå har de även Makani. Ordet betyder vind på hawaiianska och tanken är att ta till vara vindkraften var den än är. För ändamålet har de tagit fram en ny typ av vindturbin som kallas energidrake, Energy Kite. Turbinen ska kunna fånga upp starka vindar på högre nivå för att generera mer energi. Med mindre material. Tanken är även att människor som bor långt ut på landsbygden eller i svårtillgängliga miljöer ska kunna förse sina hem med grön el, allt i ett försök att minska beroende av fossila bränslen.