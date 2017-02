Nu har den sista biten i pusslet på väg mot slopade roamingavgifter kommit på plats – en preliminär uppgörelse kring grossistpriserna, det som teleoperatörerna betalar varandra för att använda varandras nät.

– Från den 15 juni kan europeerna resa inom EU utan roamingavgifter, säger Andrus Ansip, EU-kommissionens vice ordförande för den digitala inre marknaden, i ett pressmeddelande.



– I dag levererar vi vårt löfte.

Kept our promise & agreed on wholesale #roaming. No roaming charges as of 15 June. Thanks @miapetrakumpula &@EU2017MT & all those involved