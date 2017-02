Igår var det stor partnerbaluns på Berns, när årets guldmyror traditionsenligt skulle delas ut av HPE och HP Inc. Att bolaget numera är styckat i två delar som ska agera självständigt verkar inte hindra de båda delarna att hyra Berns tillsammans och dela upp kategorierna mellan sig, med fem vardera.

Om man börjar med HP Inc, och dess favoritkvintett i partnerledet, så var det ingen jätteskräll vem som fick det tyngsta priset som årets partner. HP Partner Of The Year-myran landade hos Atea, där en del av motiveringen lyder: ”Här finns bredden, här finns djupet, här finns teamen och här finns stjärnorna, här finns rikstäckning och här finns den lokala närheten till kunden”.

Övriga fyra HP Inc-myror fördelades så här:

HP Personal Systems: Office IT-Partner

HP Growth: Hi5

HP Mobility: B2B IT-Partner

HP Print Solutions: Olsonic