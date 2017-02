Taxitjänsten Ubers vd Travis Kalanick lämnar president Donalds Trumps grupp av ekonomiska rådgivare efter massiva protester, rapporterar New York Times. Omkring 200 000 användare har raderat sina konton från Uber, som hamnade i blåsväder när man fortsatte erbjuda sina tjänster när andra taxibolag strejkade i samband med demonstrationerna på flygplatsen JFK i New York.

Men Tesla-grundaren Elon Musk väljer att sitta kvar. Istället kommer han och andra rådgivare vid dagens möte göra sin ståndpunkt klar: de vänder sig kraftig emot den omdiskuterade nya migrationspolicyn. Ambitionen är att få till ändringar i policyn och lätta på förbuden, skriver Musk på Twitter.

Regarding the meeting at the White House: pic.twitter.com/8b1XH4oW6h