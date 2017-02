6. Kvalitetssäkring och testning allt viktigare

Hand i hand med användbarhet och UX-design i front end går kvalitetssäkring och testning i back end. En fantastisk sömlös lösning gör inte mycket nytta om mjukvaran bakom inte är robust.

Just testning och kvalitet har fått en större tyngd under de senaste åren i takt med att olika applikationer alltmer betraktas som verksamhetskritiska enligt en stor undersökning bland personer med ansvarsställningar inom it i olika organisationer i USA i höstas, 2017 TEKsystems IT forecast.

7. Molnet ska byggas

Skiftet mot en molninfrastruktur och hybrida moln gör att de som kan sätta upp, integrera och säkra molnlösningar blir allt mer eftertraktade.

– Vi har sett att kompetensen som företagen efterfrågar har utvecklats över tid – från arkitekter och infrastrukturspecialister till tekniker och utvecklare. VI tror att det är för att många verksamheter redan har planerat och skapat strategier för sina molnlösningar och nu börjat att ytterligare implementera dem och bygga på dem, säger Stephen Zafarino.

8. Big data kräver analys

Företagen kämpar för fullt med att hantera det överflöd av data som de själva genererar. Det handlar om sådant som data om användare, kundbeteende, försäljning och data för marknadsföring exempelvis. Proffsen kan utveckla lösningar för att fånga, processa, analysera och tolka data som behövs för att företaget ska lyckas under det kommande året.

– Alla branscher, från it till marknadsföring eller finans och många fler anställer dataanalytiker som kan hjälpa dem ta informerade beslut, säger Gene Richardson,

9. AI för beslut i realtid

I stället för att en programmerare kodar in olika scenarier i systemen så används i dag algoritmer för att ta beslut baserat på data i realtid, framhåller Gene Richardson.

– Tekniker som specialiserar sig på att bygga AI- och maskinilärningsprodukter eller skapar algoritmer går det bra för de närmaste åren.

10. Devops – den viktiga länken

Devops fortsätter att vara ett enormt viktigt område för it-rekrytering under året, i takt med att företagen inser att de behöver en länk mellan it-avdelningen och ledningen. En länk för att se till att it-projekten möter affärsbehoven och de strategiska målen.

– Det kommer att innebära att teknikroller inom systemadministration, affärsanalys och mjukvara som tidigare varit separata smäter ihop. Det innebär också att man måste fundera ut hur man strategiskt måste integrera teknik i affärsinitiativen, säger Stephen Zafarino.