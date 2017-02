3gamma slukas av hungriga finnar

Finska konsultuppstickaren Sofigate gör nu en rejäl satsning i Sverige när man även tar över den svenska delen av 3gamma. Under fjolåret köptes den finska delen upp. Totalt har det förvärvade konsultbolaget cirka 100 anställda, av vilka ett 60-tal sitter på de svenska kontoren i Göteborg, Stockholm och Malmö.

– Förvärvet av 3gamma är ett betydande strategiskt steg på vår resa att bli norra Europas ledande it-managementföretag. Våra kulturer och värderingar har många likheter och vi kan erbjuda våra medarbetare en unik plattform för personlig utveckling och skapa stark tillväxt, säger Sofigates vd Sami Karkkila.

– Våra kunder ser på it på ett helt nytt sätt. Digitalisering och it är inte bara cio:ns ansvar, det är en central del av alla affärsprocesser. Våra kunder söker en strategisk partner med kunskapen och erfarenheten att driva och hantera den komplexa förändring de står inför, säger 3gammas vd Peter Wahlgren.

Klarna gör nytt tyskt förvärv

Svenska betalbolaget Klarna har köpt sin tyska kollega Billpay från dess brittiska ägare Wonga. Redan 2013 köpte Klarna tyska Sofort. Nu gör man alltså ytterligare en storinvestering på det som är en av bolagets viktigaste marknader. Billpay har 140 anställda och är verksamt i Tyskland, Österrike, Schweiz och Holland.

– Vi är glada att få arbeta med Billpay och deras kompetenta medarbetare i Berlin. Genom att kombinera vår kunskap och expertis och samtidigt ta del av Billpays kunskap om marknaden, tjänster och erbjudanden är vi övertygade om att vi kommer att kunna erbjuda än mer innovativa betallösningar för våra kunder, säger Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski i ett pressmeddelande.

Svenska utbildare köper sig till USA

Utbildningsföretaget Academic Work Academy tar nu steget in på den amerikanska marknaden när dess ägarbolag AWX köper Wyncode, som beskrivs som en pionjär inom intensivutbildning inom programmering.

Academy startade 2015 som ett svar på kompetensbristen inom it och teknik, och har utvecklat en modell som kombinerar motivationsbaserad rekrytering, kostnadsfria intensivutbildningar och tillsvidareanställning efter avslutad utbildning.

– Vi har haft diskussioner med Wyncode ända sedan starten om hur vi på bästa sätt kan utveckla Accelerated Learning, den amerikanska utbildningsmetodik som vi båda utgår från. Nu kommer detta arbete att intensifieras och utökas. Vår förhoppning är att det även kommer att gynna utbildningssektorn och det svenska näringslivet i stort, där synen på utbildning har varit i princip oförändrad i bokstavligen 100 år. Vi är helt transparenta med vår metodik och vill att fler vågar tänka nytt för att lösa den växande kompetensbristen, säger Micael Holmström, vd på Academy.

Visma köper förmånligt

Norska mjukvarujätten Visma fortsätter köpa. Den här gången är det danska Logbuy, som jobbar med personalförmåner, som införlivas i koncernen.

– Nu kan vi utöka vårt erbjudande till befintliga och potentiella kunder samtidigt som vi etablerar oss även i Danmark. Förvärvet ligger helt i linje med vår strategi att skapa en samlad köpkraft på den skandinaviska marknaden, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

– Från vårt perspektiv är det inte bara ett framgångsrikt företag vi säljer – det är ett livsverk. Och med försäljningen till Visma är vi övertygade om att vi hittat en köpare där potentialen i Logbuy kommer att kunna utnyttjas till fullo, säger Lars Peter Busch, grundare av Logbuy.

Affecto köper finskt Azuregäng

Finska beslutsstödskonsulten Affecto har köpt finska molnbolaget Bigdatapump. Det förvärvade bolaget har grundats av tidigare Nokiapersonal som har riktat in sig på Microsoft Azure och molnanalys. Affecto uppger att man under januari har inlett rekryteringar inom det området till kontoret i Stockholm under januari.