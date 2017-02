Det ska sägas att Amazon knappast är första it-jätten som gör en satsning på det här området. I höstas lanserade Google en nysatsning på videokonferensprodukter, som går under namnet Chrome Device for Meetings. Och sedan tidigare finns ju leverantörer som Cisco här med sitt WebEx och Microsoft med sitt Skype for Business.

Och i det närliggande området chattplattformar händer det grejor mest hela tiden. Microsoft har som bekant gjort en stor lansering av sin ”Slackutmanare” Teams och Cisco har gjort stora satsningar på sin chattplattform Spark.

Enligt analysföretaget IDC omsatte världsmarknaden för videokonferenssystem 2,13 miljarder dollar 2015. Så här fördelade sig marknadsandelarna:

Cisco: 45%

Polycom: 23%

Huawei: 13%

Övriga: 12%

Vidyo: 3%

Lifesize: 2%

Avaya: 2%