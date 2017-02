– Det är stora krav på ökad produktivitet och effektivitet per spenderad it-krona. Genom ny teknik och genom molnet ska man helt enkelt göra mer för mindre pengar.

Om man kollar på branscher så har finans och försäkring tillsammans med handeln starkast utveckling. Där ligger tillväxten tillväxten på två procent. När det gäller finansbranschen spelar det naturligtvis in att det är goda tider där, och de har råd att investera och satsa på affärsutveckling. Inom handeln säger Hans Werner att det finns ett uppdämt behov av att investera i it.

Tillverkningsindustrin lägger mest pengar på it, 23,8 miljarder, och det drivs bland annat av utvecklingen inom internet of things.

Svagast utveckling är inom vård och omsorg, där it-budgeten faktiskt minskar med 0,4 procent.

Om vi då kollar på de it-investeringar som görs utanför it-budgeten, det som kallas verksamhetsfinansierad it – så kan vi konstatera att dessa växer mer men fortfarande inte är alls i närheten av de som görs inom it-budgeten. Verksamhetsfinansierad it uppgår till 39 miljarder 2017 och motsvarar därmed ungefär 19 procent av vad verksamheter totalt spenderar på it.

Också här kan man skönja en avmattning i tillväxttakten. Förra året växte dessa investeringar med 4,8 procent, i år väntas det ligga på 3,8 procent.

– När verksamheten investerar i it handlar det nästan helt och hållet om inköp från externa leverantörer – vilket också är en förklaring till att it-konsultbolagen har så stort tryck nu. I it-budgeten används 29 procent till interna kostnader.

Veckans stora snackisar har annars handlat om kompetensbrist. Stockholms Handelskammare gick ut med en varning och uppmaning till politikerna att göra mer för att främja att kunniga personer görs tillgängliga för it-företagen i huvudstadsregionen. Innebär den avmattade tillväxten att kompetensbristen blir ett mindre problem i framtiden?

– Nja, det finns en kompetensbrist, säger Hans Werner. Särskilt när det gäller expertroller, ett företag som vill ha en person som kan specifika saker. Detta sprider sig sedan nedåt i organisationen.